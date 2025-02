Độc đáo lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh thu hút hàng vạn người dân TP.HCM 09/02/2025 13:02

(PLO)- Sáng 9-2, đông đảo người dân và du khách đã tập trung về Hội Quán Nghĩa An (quận 5, TP.HCM) cùng dự lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Video: Độc đáo lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh thu hút hàng vạn người dân TP.HCM.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã tập trung tại các tuyến đường quanh khu vực Chợ Lớn để cùng hòa mình vào lễ hội.

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh là dịp để người Hoa tại TP.HCM tưởng nhớ cha ông, cầu may mắn, bình an cho gia đình, đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa và một năm mới an khang thịnh vượng.