Video: Hàng ngàn người dân chen chân dâng lễ ngày cúng vía Ngọc Hoàng

(PLO)- Người dân và du khách đổ về chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu (quận 1, TP.HCM) để dâng lễ cầu mong một năm làm ăn suôn sẻ, bình an trong ngày cúng vía Ngọc Hoàng mùng 9 Tết.

Ngày cúng vía Ngọc Hoàng hay còn gọi là cúng vía Trời được diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Tại TP.HCM, chùa Ngọc Hoàng là một trong những địa điểm để người dân và du khách đến để cầu cho gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ vào dịp đầu năm mới.

Đa phần người dân tới chùa đều quan niệm, lễ cúng vía Trời không chỉ là cầu an, cầu tài, mà còn là một nét văn hóa tín ngưỡng dân gian. Dù không khí đông đúc, mỗi người đến đây đều mang trong mình sự trang nghiêm và cầu cho năm mới bình an, tài lộc, may mắn.