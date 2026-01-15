Sau vụ cháy 4 người tử vong, hơn 1.200 hộ dân TP.HCM tháo dỡ 'chuồng cọp' 15/01/2026 18:32

(PLO)- Đến nay, tại TP.HCM có 1.215 nhà ở kết hợp kinh doanh tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai.

Chiều 15-1, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, cho biết vụ cháy nhà làm chết bốn người ở 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang được điều tra theo quy định pháp luật.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nếu xảy ra sự cố cháy, nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Thực tế trong năm 2025, đã xảy ra 157 vụ cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm chết 15 người, ước tính thiệt hại về tài sản hơn 2,3 tỉ đồng.

Một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ cháy là tình trạng bịt kín ban công, lô gia và lối thoát nạn bằng “chuồng cọp”, lồng sắt, bảng quảng cáo, biển hiệu, khiến nhà ở bị biến thành không gian kín.

Khi xảy ra cháy, khói, khí độc và nhiệt không thể thoát ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, làm người bên trong mất khả năng hô hấp và không còn đường thoát nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, cứu người.

Trước thực trạng đó, Công an TP đã tham mưu UBND TP triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp cấp bách, gồm: Tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cháy khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC bảo đảm hạn chế cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đặc biệt, sau vụ cháy ngày 5-12-2025 tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh làm bốn người tử vong, Công an TP đã tham mưu UBND tập trung vào đối tượng nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, Công an TP đã phối hợp với sở, ngành, địa phương tổng rà soát, khảo sát, vận động các hộ dân tháo gỡ “chuồng cọp” và mở lối thoát nạn thứ hai, sử dụng hệ thống bảng quảng cáo ngoài trời đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác thoát nạn, chữa cháy và CNCH.

“Lực lượng chức năng được huy động làm việc cả ngày nghỉ, ngày lễ, bám sát địa bàn, thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động trực tiếp, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong cộng đồng” - Thượng tá Phương nói.

Song song đó, các tổ công tác mang theo phương tiện, dụng cụ để trực tiếp hỗ trợ người dân tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai và khắc phục các vi phạm về cơi nới, chiếm dụng không gian chung, qua đó bảo đảm điều kiện phục vụ thoát nạn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau thời gian triển khai thực hiện kế hoạch, đến nay đã kiểm tra 8.386 lượt nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra phát hiện 64 hành vi vi phạm về PCCC, xử phạt 64 vụ với tổng số tiền hơn 165 triệu đồng.

Đến nay đã có 1.215 nhà ở kết hợp kinh doanh tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, sử dụng bảng quảng cáo ngoài trời đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác thoát nạn, chữa cháy và CNCH. Gần 1.000 cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; đã hướng dẫn, tuyên truyền 18.220 lượt nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Lãnh đạo PC07 cho biết kế hoạch này đang được tiếp tục thực hiện đến ngày 31-3.