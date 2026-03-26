Hà Nội đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen cho người dỡ mái tôn cứu người trong đám cháy

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tặng bằng khen cho 7 cá nhân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong vụ cháy xảy ra tại ngõ 218 Lĩnh Nam, đồng thời đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen cho một cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định khen thưởng đột xuất đối với 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cháy tại số nhà 03, ngõ 218 Lĩnh Nam.

Theo quyết định, các cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội do đã có hành động dũng cảm, nhanh chóng tham gia cứu người dân mắc kẹt trong đám cháy, góp phần hạn chế thiệt hại về người.

Danh sách gồm 5 người dân và 2 cán bộ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có sinh viên, người lao động sinh sống tại khu vực và cán bộ thuộc các đội cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội.

Nhiều người dân tham gia cứu hộ những người mắc kẹt trong đám cháy ở Lĩnh Nam

Mức thưởng đối với mỗi cá nhân bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của thành phố.

Cùng với việc khen thưởng cấp thành phố, UBND TP Hà Nội cũng có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú tại phường Hoàng Mai) do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc cứu người trong vụ cháy nói trên.

Theo UBND TP, hồ sơ đề nghị khen thưởng đã được thẩm định, đảm bảo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, vụ cháy xảy ra tại số nhà 03, ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai) khiến nhiều người mắc kẹt. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân và lực lượng chức năng, các nạn nhân đã được giải cứu an toàn.

Ông Nguyễn Văn Dung là người mặc áo đen cùng với con rể của chủ nhà là ông Nguyễn Tiến Long đã leo lên sân thượng ngôi nhà bị cháy, dỡ mái tôn, cứu những người bị mắc kẹt.