Cơ quan Điều tra Quân khu 5 tìm bị hại trong vụ án lừa đảo ở Khánh Hòa 08/05/2026 16:42

(PLO)- Cơ quan Điều tra Quân khu 5 phát thông báo tìm bị hại trong trong vụ án Võ Hoàng Luynh giả cán bộ quân đội để lừa đảo và bị bắt tại Khánh Hòa.

Ngày 8-5, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5- Bộ Quốc phòng xác nhận đơn vị vừa phát thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự đối với Võ Hoàng Luynh (55 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Bị can Võ Hoàng Luynh. Ảnh Cơ quan Điều tra Quân khu 5.

Theo đó, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 4 Điều 174, Điều 339, khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Theo thông báo, bị can Võ Hoàng Luynh có tên gọi khác là Võ Hoàng Linh, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, chỗ ở trước khi bị bắt là thôn Đắc Lộc 1, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Cơ quan Điều tra, tháng 11-2025, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, các cơ quan chức năng bắt, khám xét khẩn cấp, khởi tố Võ Hoàng Luynh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác, làm, sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP.HCM, Đắk Lắk, Khánh Hòa và một số tỉnh, thành khác.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội; đồng thời, xác định Võ Hoàng Luynh có ba tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người này đã dùng thủ đoạn làm, sử dụng nhiều tài liệu, con dấu giả của Bộ Quốc phòng, giả mạo cán bộ cấp cao quân đội, được giao đại diện chủ đầu tư dự án pin năng lượng mặt trời của Bộ Quốc phòng tại khu vực Tây Nguyên và Campuchia để lừa đảo doanh nghiệp, người dân.

Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng bắt giữ Luynh tại Khánh Hòa vào năm 2025. Ảnh: QPVN.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2019 đến tháng 11-2025, Võ Hoàng Luynh đã có hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 thông báo rộng rãi cho nhân dân biết, ai là bị hại liên quan đến bị can Võ Hoàng Luynh thì liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 (tại địa chỉ: số 401 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng; số điện thoại điều tra viên Phan Thanh Lân: 0975.766.143) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.