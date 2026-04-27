An ninh trật tự

Quy đổi tiền thành lon nước ngọt để cá cược đá gà chọi

(PLO)- Nhóm người quy đổi tiền thành lon nước ngọt để cá cược đá gà chọi trong quán cà phê ở Khánh Hòa thì Công an xã ập vào bắt quả tang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, Công an xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nhóm người tổ chức đá gà chọi ăn thua bằng tiền.

1000010135.jpg
Công an xã Phước Hậu bắt quả tang nhóm tổ chức đá gà chọi ăn thua bằng tiền. Ảnh: Công an xã Phước Hậu

Trước đó, ngày 26-4, Công an xã Phước Hậu đã kiểm tra và phát hiện tại quán cà phê “TY vần xổ gà” ở thôn Ninh Quý 1, một nhóm người đang tổ chức đá gà chọi với hình thức cá cược thắng thua bằng tiền.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này quy đổi ra lon nước uống, mỗi lon trị giá là 15.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 20 người tham gia xem và đặt cược.

Công an xã Phước Hậu đã tạm giữ hai con gà chọi, nhiều tang vật phục vụ cho việc tổ chức sới gà như tấm xốp ốp sới, cân điện tử, máy tính, điện thoại, xe máy..., cùng số lượng tiền mặt lớn.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Công an xã Phước Hậu cảnh báo mọi hình thức tổ chức hoặc tham gia đá gà, cá cược ăn tiền đều bị phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật. Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra các điểm nóng để xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

H.H
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
từ khóa

#Đá gà #công an xã phước hậu #khánh hòa #cá cược đá gà

