Quy đổi tiền thành lon nước ngọt để cá cược đá gà chọi 27/04/2026 13:54

(PLO)- Nhóm người quy đổi tiền thành lon nước ngọt để cá cược đá gà chọi trong quán cà phê ở Khánh Hòa thì Công an xã ập vào bắt quả tang.

Ngày 27-4, Công an xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nhóm người tổ chức đá gà chọi ăn thua bằng tiền.

Công an xã Phước Hậu bắt quả tang nhóm tổ chức đá gà chọi ăn thua bằng tiền. Ảnh: Công an xã Phước Hậu

Trước đó, ngày 26-4, Công an xã Phước Hậu đã kiểm tra và phát hiện tại quán cà phê “TY vần xổ gà” ở thôn Ninh Quý 1, một nhóm người đang tổ chức đá gà chọi với hình thức cá cược thắng thua bằng tiền.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này quy đổi ra lon nước uống, mỗi lon trị giá là 15.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 20 người tham gia xem và đặt cược.

Công an xã Phước Hậu đã tạm giữ hai con gà chọi, nhiều tang vật phục vụ cho việc tổ chức sới gà như tấm xốp ốp sới, cân điện tử, máy tính, điện thoại, xe máy..., cùng số lượng tiền mặt lớn.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Công an xã Phước Hậu cảnh báo mọi hình thức tổ chức hoặc tham gia đá gà, cá cược ăn tiền đều bị phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật. Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra các điểm nóng để xử lý triệt để các hành vi vi phạm.