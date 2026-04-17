Bắt giữ thanh niên chém đứt lìa bàn tay người khác rồi bỏ trốn 17/04/2026 18:56

(PLO)- Sau khi dùng dao tự chế chém đứt lìa bàn tay người khác, thanh niên ở Khánh Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an phát lệnh truy nã.

Chiều 17-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an xã Xuân Hải bắt giữ Trịnh Lê Duy Phương (31 tuổi, ngụ phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) - đối tượng đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an đã bắt giữ Phương khi đang lẩn trốn ở xã Xuân Hải. Ảnh: TIẾN QUÂN.

Theo hồ sơ, đêm 29-6-2025, Phương bị một nhóm thanh niên trêu tức nên đã dùng dao tự chế đuổi đánh lại. Sau đó, Phương đã đánh một người bị thương với tỉ lệ tổn hại sức khỏe 18%.

Chưa dừng lại, Phương tiếp tục truy tìm nhóm đối phương và xảy ra xô xát với LVP. Hậu quả, P. bị Phương chém đứt lìa bàn tay phải, tỷ lệ thương tích lên đến 56%.

Sau khi gây án, Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã đối với Phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 17-4, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Phương khi người bị truy nã này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Hải.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ việc theo quy định.