Xe đâm vào sườn núi trên đèo Hòn Bà, 1 người tử vong 10/04/2026 17:49

(PLO)- Chiếc xe đang đổ đèo Hòn Bà ở Khánh Hòa thì bị mất thắng, đâm vào sườn núi khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 10-4, bà Trần Thị Lệ Huyền, Chủ tịch UBND xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong và nhiều người bị thương.

Hiện trường chiếc xe đâm vào sườn núi trên đèo Hòn Bà. Ảnh: CAM LÂM

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 10-4, ông Nguyễn Chí Thanh (41 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô bảy chỗ lưu thông trên đường đèo Hòn Bà về hồ Suối Dầu. Khi đến đoạn thuộc thôn Suối Lau 2, xã Suối Dầu, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao vào lề đường và đâm vào mương nước ven sườn núi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông VVL (68 tuổi, ngụ Khánh Hòa) bị thương quá nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Năm người khác được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị. Vụ tai nạn cũng làm phương tiện hư hỏng nặng phần đầu.

"Chiếc xe đang từ trên đèo Hòn Bà thì bị mất thắng nên đâm vào sườn núi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ", bà Trần Thị Lệ Huyền, Chủ tịch UBND xã Suối Dầu, thông tin.