Nhóm thanh niên trộm 3 con cừu bán lấy tiền tiêu xài 10/04/2026 12:26

(PLO)- Nhóm thanh niên ở Khánh Hòa lợi dụng trưa nắng không người trông coi đã bắt trộm ba con cừu trên đồng mang đi bán.

Ngày 10-4, Công an phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa, thông tin đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an phường Đô Vinh làm việc với một thanh niên trộm cừu. Ảnh: C.A

Trước đó, Công an phường Đô Vinh tiếp nhận đơn trình báo của một người về việc bị bắt trộm ba con cừu. Theo đó, khoảng 12 giờ 40 ngày 8-4, đàn cừu của người này đang chăn thả tại khu rẫy thuộc Tổ dân phố 6, phường Đô Vinh thì bị trộm bắt mất ba con.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đô Vinh đã khẩn trương tổ chức lực lượng xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét.

Công an đã xác định làm rõ ba thanh niên LVL và VTK (cùng 16 tuổi), NTT (17 tuổi, cùng trú xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) đã thực hiện việc trộm cắp trên.

Các thanh niên này thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng vào khoảng thời gian trưa nắng, không có người trông coi, nhóm này đã bắt ba con cừu đang chăn thả trên đồng.