1 ngày, công an xã phối hợp phá vụ trộm Bách Hóa Xanh và trộm đột nhập nhà dân 09/04/2026 12:37

(PLO)- Trong một ngày, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã phối hợp phá vụ trộm Bách Hóa Xanh và trộm đột nhập nhà dân, bắt giữ Kim Toàn cùng Trần Tấn Dũ.

Ngày 9-4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang củng cố hồ sơ, xử lý với Kim Toàn (21 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phá khóa cửa cuốn đột nhập Bách Hóa Xanh

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 1-4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận tin báo của anh TVVL (quản lý cửa hàng Bách Hóa Xanh) về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại ấp 9, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Kim Toàn thừa nhận hành vi đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh trộm tài sản. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, chị TCT (23 tuổi), là nhân viên cửa hàng khi đến làm việc đã phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bị đột nhập nên trình báo quản lý.

Qua kiểm tra, xác định vào khoảng 2 giờ 45 cùng ngày, một nam thanh niên đã lợi dụng sơ hở, dùng thanh sắt phá khóa cửa cuốn đột nhập vào bên trong cửa hàng. Sau đó, người này đến khu vực quầy thu ngân, mở két sắt lấy trộm số tiền khoảng 32,6 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Công an thu hồi tang vật liên quan đến vụ trộm. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc triển khai lực lượng truy xét. Trong vòng 48 tiếng, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã bắt giữ được Kim Toàn. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận do thấy cửa hàng không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để tiêu xài cá nhân.

Toàn đã sử dụng thanh sắt bẻ khóa cửa cuốn đột nhập, sau đó mở két sắt lấy số tiền 32,6 triệu đồng. Số tiền này Toàn dùng để chơi game, ăn uống và mua sắm cá nhân.

Bắt nghi phạm trộm vàng và tiền trị giá 85 triệu đồng

Cùng thời điểm, ngày 1-4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM mời làm việc với Trần Tấn Dũ (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Cùng ngày 1-4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc cũng phối hợp với Phòng PC02 Công an TP.HCM phá vụ trộm đột nhập do Trần Tấn Dũ thực hiện. Ảnh: CA

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày cùng ngày, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận trình báo của anh PVV (38 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc). Anh V cho biết khoảng 12 giờ cùng ngày, anh về nhà tại địa chỉ không số Nông trường Phạm Văn Hai (ấp 75, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) thì phát hiện bị kẻ gian phá khóa đột nhập.

Kiểm tra tài sản, anh V phát hiện mất hai nhẫn vàng, 25 triệu đồng tiền mặt và một đồng hồ. Tổng giá trị tài sản khoảng 85 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã phối hợp Phòng PC02 Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Công an lấy lời khai với Dũ để điều tra. Ảnh: CA

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Lộc phát hiện Trần Tấn Dũ điều khiển xe máy biển số 59N1-738.49 lưu thông trên đường Liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đấu tranh, Dũ thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà anh V. Khi bị kiểm tra, Dũ đang đeo số vàng trộm được trên tay phải, còn số tiền mặt đã tiêu xài cá nhân. Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Từ các vụ việc trên, Công an xã Tân Vĩnh Lộc khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản, nên bố trí hệ thống camera quan sát. Các cơ sở kinh doanh cần tăng cường biện pháp bảo vệ ngoài giờ hoạt động, không để tiền mặt, tài sản giá trị lớn qua đêm tại cơ quan, doanh nghiệp và thường xuyên kiểm tra hệ thống khóa cửa.

Khi phát hiện mất trộm, cần báo ngay cho Công an xã Tân Vĩnh Lộc qua số điện thoại: 028.37650318.