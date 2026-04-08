Thanh niên vẽ bậy lên nhà dân lúc rạng sáng để 'thõa mãn sở thích cá nhân'

Ngày 8-4, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quỳnh Khôi (27 tuổi, ngụ phường Bình Tân) về hành vi phun sơn, vẽ bậy lên công trình, nhà dân.
Trước đó, rạng sáng 5-4, tổ công tác Công an phường Xuân Hòa trong quá trình tuần tra đã phát hiện Khôi có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Khôi khai nhận đã phun sơn lên cửa cuốn của 2 căn nhà trên đường Điện Biên Phủ để "thỏa mãn sở thích cá nhân".
Tại thời điểm bị phát hiện, người này đang tiếp tục mang theo nhiều bình sơn để tái diễn hành vi. Công an đã thu giữ tang vật gồm 8 chai sơn xịt và một điện thoại di động.
Đáng chú ý, vào tháng 8-2025, Khôi từng bị Công an phường Sài Gòn xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng cũng về hành vi vẽ bậy. Dù đã bị xử phạt, người này vẫn tiếp tục tái phạm. Hiện Công an phường Xuân Hòa đã buộc Khôi khắc phục hậu quả bằng cách xóa bỏ các hình vẽ sai phạm trên cửa nhà dân.
Công an khuyến cáo hành vi vẽ bậy, phun sơn lên công trình, nhà dân là vi phạm pháp luật và gây mất mỹ quan đô thị. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-12-2025), hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh hoặc nội dung lên tường, cột điện, cột tín hiệu giao thông và các công trình công cộng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt nghiêm về trật tự công cộng.
So với quy định cũ, mức phạt tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP đã được điều chỉnh tăng cao nhằm răn đe các hành vi xâm phạm mỹ quan đô thị. Ngoài việc nộp phạt hành chính, người vi phạm bắt buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại hiện trạng ban đầu (tẩy xóa hình vẽ, sơn lại bề mặt bị bôi bẩn).
Trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc gây thiệt hại lớn cho tài sản công cộng, người vi phạm có thể bị xử lý ở mức độ nặng hơn theo các quy định.
Trước đó, nhiều trường hợp vẽ bậy tại khu vực trung tâm TP.HCM và các toa tàu Metro số 1 cũng đã bị lực lượng chức năng xử lý quyết liệt để bảo vệ mỹ quan đô thị.