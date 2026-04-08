Thanh niên vẽ bậy lên nhà dân lúc rạng sáng để 'thõa mãn sở thích cá nhân' 08/04/2026 18:26

(PLO)- Công an phường sẽ xử lý nghiêm nam thanh niên nhiều lần phun sơn, vẽ bậy lên nhà dân tại khu vực trung tâm ở TP.HCM nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân, bất chấp việc từng bị xử phạt hành chính.

Ngày 8-4, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quỳnh Khôi (27 tuổi, ngụ phường Bình Tân) về hành vi phun sơn, vẽ bậy lên công trình, nhà dân.

Trước đó, rạng sáng 5-4, tổ công tác Công an phường Xuân Hòa trong quá trình tuần tra đã phát hiện Khôi có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Khôi khai nhận đã phun sơn lên cửa cuốn của 2 căn nhà trên đường Điện Biên Phủ để "thỏa mãn sở thích cá nhân".

Công an xác định Khôi đã vẽ bậy lên cửa cuốn nhà dân trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: CA

Tại thời điểm bị phát hiện, người này đang tiếp tục mang theo nhiều bình sơn để tái diễn hành vi. Công an đã thu giữ tang vật gồm 8 chai sơn xịt và một điện thoại di động.

Đáng chú ý, vào tháng 8-2025, Khôi từng bị Công an phường Sài Gòn xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng cũng về hành vi vẽ bậy. Dù đã bị xử phạt, người này vẫn tiếp tục tái phạm. Hiện Công an phường Xuân Hòa đã buộc Khôi khắc phục hậu quả bằng cách xóa bỏ các hình vẽ sai phạm trên cửa nhà dân.

Khôi được yêu cầu phải khôi phục lại hiện trạng cửa cuốn. Ảnh: CA

Công an khuyến cáo hành vi vẽ bậy, phun sơn lên công trình, nhà dân là vi phạm pháp luật và gây mất mỹ quan đô thị. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.