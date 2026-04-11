Camera ghi cảnh nhóm thanh niên xông vào chuồng bắt trộm 3 con cừu 11/04/2026 11:49

(PLO)- Camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên ở Khánh Hòa lợi dụng lúc trưa vắng, không người trông coi, đã xông vào chuồng bắt trộm 3 con cừu.

Công an phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa thông tin đang củng cố hồ sơ, xử lý ba thanh niên gồm: L.V.L, V.T.K (cùng 16 tuổi) và N.T.T (17 tuổi, cùng trú xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Đô Vinh tiếp nhận đơn trình báo về việc mất trộm cừu. Theo đó, khoảng 12 giờ 40 ngày 8-4, đàn cừu đang ở trong chuồng tại khu rẫy thuộc Tổ dân phố 6, phường Đô Vinh thì bị kẻ gian bắt mất ba con.

Công an phường Đô Vinh đã vào cuộc xác minh và xác định nhóm thanh niên trên là thủ phạm thực hiện vụ trộm.

Tại cơ quan công an, các thanh niên thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng thời điểm giữa trưa, khu vực rẫy không có người trông giữ, nhóm này đã xông vào chuồng bắt đi ba con cừu.

Toàn bộ hành vi trộm cắp của nhóm thanh niên đã bị camera an ninh tại khu vực ghi lại.