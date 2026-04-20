Bắt giữ người phụ nữ tự tông xe vào thành cầu khiến bạn ngồi sau tử vong 20/04/2026 17:44

(PLO)- Người phụ nữ chở bạn bằng xe máy tự tông vào thành cầu trên quốc lộ 27 thuộc tỉnh Khánh Hòa khiến bạn tử vong, sau đó rời khỏi nơi cư trú khi bị công an triệu tập.

Ngày 20-4, Công an xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa thông tin đã phối hợp triển khai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai Trang (57 tuổi, nơi đăng ký thường trú phường An Khánh, TP.HCM). Bà Trang bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bà Trang tại cơ quan Công an và quyết định truy tìm. Ảnh: Công an xã Mỹ Sơn.

Theo Công an xã Mỹ Sơn, ngày 16-8-2025, bà Trang điều khiển xe máy chở một người bạn lưu thông trên quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Mỹ Sơn.

Khi đến cầu Khẩu thuộc thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, xe do bà Trang điều khiển đã tự tông vào thành cầu. Hậu quả vụ tai nạn làm người bạn đi cùng bà Trang tử vong.

Sau tai nạn, bà Trang không chấp hành yêu cầu triệu tập làm việc của cơ quan chức năng. Người này rời khỏi địa phương nơi cư trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở nhằm trốn tránh, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Trước tình hình đó, ngày 4-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Mai Trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Sơn phát hiện bà Trang đang tạm trú tại tỉnh Lâm Đồng và đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra.