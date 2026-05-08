Xe đầu kéo va chạm xe chở xăng dầu trên đèo Phượng Hoàng 08/05/2026 17:58

(PLO)- Cảnh sát ở Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe chở xăng dầu trên đèo Phượng Hoàng.

Ngày 8-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Phượng Hoàng, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Đoạn đường xảy ra tai nạn. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, tại khu vực đèo Phượng Hoàng xảy ra tai nạn liên hoàn.

Thời điểm trên, xe đầu kéo 47H-08154 do ông Nguyễn Văn Vũ (35 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng từ Đắk Lắk đi Khánh Hoà, xảy ra va chạm với xe đầu kéo 43C-107.52 chở xăng dầu, do anh Nguyễn Phước Lộc (34 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Lộc bị thương ở chân, được đưa đến bệnh viện ở Khánh Hòa điều trị.

Theo ghi nhận của PLO, hai xe liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Vụ tai nạn cũng gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ trên quốc lộ 26.

Bước đầu, Cảnh sát Giao thông nhận định, nguyên nhân tai nạn do ông Nguyễn Phước Lộc điều khiển đi không đi đúng phần đường.