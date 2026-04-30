Chưa đầy 1 km trên quốc lộ 26 xảy ra 3 vụ tai nạn, làm hỏng 12 ô tô

Ngày 30-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sáng cùng ngày đã xảy ra ba vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 26, đoạn qua địa bàn xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Một trong ba vụ tai nạn sáng 30-4 trên quốc lộ 26. Ảnh: N.D

Theo CSGT, ba vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 26 không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng 12 ô tô. Hiện, CSGT đã phân luồng giao thông, phối hợp xử lý hiện trường.

Được biết, cả ba vụ tai nạn liên hoàn nói trên đều xảy ra giữa các ô tô, thuộc địa bàn xã Krông Pắc. Khoảng cách từ vụ tai nạn này đến vụ tai nạn khác chỉ vài trăm mét.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, dịp lễ 30-4, lưu lượng xe tăng cao trên các tuyến đường. Vì vậy, tại tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn Đắk Lắk xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là các nút giao ở cửa ngõ ra, vào Trung tâm phường Buôn Ma Thuột, phường Tuy Hòa.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo người điều khiển phương tiện cần giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển, lựa chọn cung đường phù hợp, nhất là giờ cao điểm (7 giờ đến 9 giờ; 16 giờ đến 19 giờ) để đảm bảo an toàn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, khi có sự cố trên đường, người dân có thể thông báo ngay cho lực lượng đang làm nhiệm vụ hoặc qua số điện thoại 0796474747.