Người dân đi tắm biển phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ 29/04/2026 19:33

(PLO)- Người dân ở Hà Tĩnh ra biển tắm thì phát hiện thi thể nam thanh niên (quê Nghệ An) trôi dạt vào bờ.

Chiều 29-4, người dân đi ra biển tắm ở khu vực Xuân Yên (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) thì phát hiện thi thể một nam thanh niên trôi dạt vào bờ.

Nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo màu xanh. Người dân đã báo chính quyền địa phương và công an xã để tìm thông tin nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên.

Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh LXD (34 tuổi, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An). Trước đó, sáng 28-4, người dân đi qua cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam nối đường quốc gia ven biển qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện một chiếc xe máy và đôi dép để lại trên cầu.

Chiếc xe máy và đôi dép được xác định là của anh D để lại trên cầu Cửa Hội. Hoàn cảnh gia đình anh D khó khăn, anh bị bệnh phải điều trị 8 năm qua.

Đôi dép và chiếc xe máy anh D để lại trên cầu Cửa Hội.

Nhận thông tin, mẹ của anh D ra bờ sông Lam gào khóc, gọi tên con và nói “mẹ đang cố gắng vay mượn chữa trị bệnh cho con và chưa bỏ cuộc…”. Nhiều người dân đến động viên, chia sẻ với người mẹ và mong điều kỳ diệu xảy ra, mong anh D để lại xe đang đi đâu đó sẽ trở về…

Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra khi chiều nay thi thể trôi dạt vào bờ biển là anh D. Hiện các đội thiện nguyện đang chờ cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ, cùng gia đình đưa thi thể anh D về quê nhà tổ chức tang lễ.