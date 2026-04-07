Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 mất tích ở biển Quy Nhơn 07/04/2026 08:36

(PLO)- Sau gần hai ngày mất tích, thi thể nam sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai đã được tìm thấy gần bờ.

Sáng 7-4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em HĐAH (lớp 12, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Trong sáng nay, địa phương đã phối hợp với gia đình đưa em HĐAH về nhà lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em HĐAH ở gần khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em HĐAH sau gần hai ngày mất tích.

Như PLO đưa tin, khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương đi tắm biển tại đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Trong lúc tắm, hai em NNH và HĐAH không may bị đuối nước. Em NNH may mắn được người dân cứu kịp thời, còn em HĐAH bị sóng cuốn trôi, mất tích.