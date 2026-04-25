Thi thể đôi nam nữ dưới hồ là vợ chồng mới cưới vài tháng 25/04/2026 07:37

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định, thi thể đôi nam nữ dưới hồ nước là vợ chồng, họ mới cưới nhau vài tháng.

Ngày 25-4, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận thi thể đôi nam nữ vừa được cơ quan chức năng trục vớt tại đập thủy lợi Krông Búk Hạ là hai vợ chồng.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: N.D

Các nạn nhân gồm: chị HBE (20 tuổi, ngụ xã Ea Kpam, Đắk Lắk) và chồng là anh YKN (26 tuổi).

Có mặt tại hiện trường, người thân của các nạn nhân cho biết, vợ chồng chị HBE cưới nhau vào đầu năm nay.

Tối 24-4, chị này có gọi điện cho bố mẹ ruột, nói dự định dọn từ nhà nội ở xã Ea Kar (Đắk Lắk) về nhà ngoại ở xã Ea Kpam để sinh sống.

Sau đó, chị HBE xếp đồ đạc cá nhân vào túi xách rồi điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Anh YKN cũng lái xe máy đuổi theo vợ.

Khoảng 20 giờ 30, một người dân địa phương đi bắt ếch đã phát hiện hai xe máy, hai điện thoại trên bờ đập Krông Búk Hạ với nhiều dấu hiệu bất thường nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Kly phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng tìm kiếm các nạn nhân.

Xe máy các nạn nhân để trên bờ. Ảnh: N.D

Khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy thi thể vợ chồng chị HBE.

Người nhà đã có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi để chôn cất hai vợ chồng nạn nhân theo phong tục.