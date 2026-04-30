Khởi tố chủ cơ sở ở Quảng Ninh dùng chất cấm kích thích giá đỗ 30/04/2026 04:06

(PLO)- Chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Quảng Ninh dùng “nước kẹo” hòa vào nước lã rồi phun lên hạt đỗ để kích thích tăng trưởng. Việc này giúp giá đỗ to, ngắn rễ, đẹp mắt, dễ cạnh tranh khi chào bán tại các chợ.

Ngày 29-4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (39 tuổi, thường trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sản xuất giá đỗ của Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CAQN

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, xử lý tội phạm về an toàn thực phẩm năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện cơ sở của Nguyễn Văn Nam có biểu hiện nghi vấn. Lượng giá đỗ sản xuất tại đây nhiều bất thường, thời gian thu hoạch ngắn.

Kết quả giám định mẫu giá đỗ của cơ sở này chào bán tại các chợ trên địa bàn phát hiện có chất cấm, không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với UBND phường Quang Hanh đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở của Nam. Tại thời điểm kiểm tra, Nam đang ươm trồng hơn 1.000 kg giá đỗ trong giai đoạn nảy mầm.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CAQN

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 16 tuýp nhựa đựng chất lỏng trong suốt. Nam khai nhận số giá đỗ sản xuất từ ngày 14 đến 16-4-2026 đều được phun “nước kẹo” hòa tan để kích thích tăng trưởng, giúp giá đỗ to, đẹp mã và dễ tiêu thụ.

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định mẫu giá đỗ và chất lỏng trong 16 tuýp nhựa cho kết quả đều chứa chất 6-benzylaminopurine (6-BAP).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhiều cơ sở sản xuất giá đỗ quy mô lớn có sử dụng chất cấm này.