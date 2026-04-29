Kêu gọi góp vốn, lừa đảo gần 180 tỉ đồng của nhiều người 29/04/2026 22:06

(PLO)- Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, người phụ nữ ở Hải Phòng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 180 tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 29-4, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Mai Phương (38 tuổi, trú tại TDP Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, Phương đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỉ đồng. Ngoài ra, Phương còn sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn.

Vũ Thị Mai Phương tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, Phương không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Từ vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư với lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các thông tin về bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý.

Khi tham gia đầu tư, cần tìm hiểu kỹ, tránh tin tưởng vào các lời hứa hẹn thiếu cơ sở. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: CAHP

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ với đơn vị để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.