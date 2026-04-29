Nữ bác sĩ khoa răng hàm mặt bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản 29/04/2026 10:30

(PLO)- Một nữ bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt vừa bị khởi tố vì lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29-4, thông tin từ VKSND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kiều Nhi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nhi tại VKSND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VKS

Theo điều tra ban đầu, bà Nhi là bác sĩ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt, có giấy phép hành nghề được cấp từ năm 2024. Phạm vi hành nghề của bà Nhi là tại một phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt ở tỉnh Bắc Ninh.

Bà Nhi biết mình không được đứng tên là bác sĩ chuyên môn kỹ thuật cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào khác nữa.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 22-1-2025 đến ngày 21-3-2025, tại tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh thành khác, bà Nhi vẫn đưa ra thông tin gian dối là chưa đứng tên bác sĩ chuyên môn cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào.

Qua đó, người đại diện các công ty có nhu cầu hợp tác đã tin tưởng, ký hợp đồng, chuyển tiền và bị bà Nhi chiếm đoạt tổng cộng 205 triệu đồng.