Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt một nữ bác sĩ 01/04/2026 07:34

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy nã đặc biệt đối với một nữ bác sĩ đã lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 1-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Vĩnh Trân (56 tuổi, ngụ số 135 Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã bị can Trân. Ảnh: C.A

Trước khi bị truy nã, nghề nghiệp của bà Trân là bác sĩ. Bà này bỏ trốn ngày 15-2-2010.

Theo hồ sơ vụ án, bà Trân đã sử dụng danh nghĩa Phòng khám Đông y TT và nhà thuốc TT để ký kết hợp đồng mua bán thuốc tân dược với Công ty Cổ phần Dược-Vật tư Y tế Đắk Lắk và Chi nhánh Công ty Dược phẩm Trung ương 2 tại Đắk Lắk.

Qua đó, bà Trân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 3-8-2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Thị Vĩnh Trân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị bị can Trần Thị Vĩnh Trân sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu tiếp tục lẩn trốn, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh và xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến bị can Trần Thị Vĩnh Trân, đề nghị báo ngay cho đơn vị theo số điện thoại: 0694389144 hoặc 0901904790.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi người dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, góp phần sớm bắt giữ bị can Trân, phục vụ công tác điều tra.