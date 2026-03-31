CSGT Lâm Đồng kịp thời chở một phụ nữ có biểu hiện đột quỵ đi cấp cứu tại bệnh viện 31/03/2026 18:31

(PLO)- Khi phát hiện một phụ nữ đang chạy xe máy có biểu hiện bất thường, dấu hiệu bị đột quỵ, CSGT ở Lâm Đồng đã lập tức đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 31-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng của đơn vị vừa kịp thời đưa một phụ nữ có biểu hiện bị đột quỵ đến cơ sở y tế cấp cứu.

Chị Thuận đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: NH

Theo thông tin ban đầu, lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại quốc lộ 28, thuộc địa phận thôn 4, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, tổ CSGT đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường, không làm chủ tay lái.

Lực lượng CSGT liền hỏi thăm tình hình thì biết người này là chị Hà Thị Thuận (41 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng).

Video cảnh sát đưa chị Thuận đến bệnh viện

Khi thấy chị Thuận có các biểu hiện bị đột quỵ như: loạng choạng, đưa tay ôm ngực, nôn ói, tê chân tay…, lực lượng CSGT đã lập tức đưa chị đến Trạm y tế Quảng Sơn để cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT và sự tiếp nhận, xử lý nhanh chóng của cơ sở y tế, chị Thuận đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.