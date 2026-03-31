Xe container va chạm xe máy, 3 người tử vong 31/03/2026 19:11

(PLO)- Vụ va chạm giữa xe container và xe máy tại tỉnh Đắk Lắk làm ba người tử vong.

Ngày 31-3, một lãnh đạo UBND xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe máy làm ba người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, ông Lê Châu Duẩn (41 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe container 77H-055.03 chở dăm keo lưu thông trên đường qua thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: M.N

Khi đến thôn Phú Tâm, xe container do ông Duẩn điều khiển va chạm với xe máy do ông La Lan Cuối (55 tuổi) điều khiển, chở theo ông La Thanh Nông (68 tuổi, cùng ngụ xã Phú Mỡ), lưu thông ở hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm ông Cuối và ông Nông tử vong tại chỗ. Tài xế Duẩn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tuy nhiên, ông Duẩn tử vong vào chiều cùng ngày do vết thương quá nặng.

Xe container lật nghiêng tại hiện trường. Ảnh: M.N

Tại hiện trường, container lật nghiêng, đè trúng xe máy. Phần đầu xe container hư hỏng hoàn toàn.