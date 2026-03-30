Tài xế xe container lạng lách trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn bị phạt đến 50 triệu đồng 30/03/2026 21:24

(PLO)- Nam tài xế điều khiển xe đầu kéo lạng lách trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn bị CSGT lập biên bản xử phạt, đối mặt mức phạt đến 50 triệu đồng và tước giấy phép lái xe.

Ngày 30-3, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế NVN (37 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi điều khiển xe đầu kéo lạng lách trên đường.

Theo quy định, tài xế này bị đề xuất mức phạt từ 40 đến 50 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe đầu kéo biển số 50H-603... kéo theo rơ moóc 50R-006... lạng lách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Bình Triệu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 ngày 22-3 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Phú Lợi, TP.HCM). Qua đó, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông NVN và mời đến trụ sở làm việc.

Hình ảnh nam tài xế xe container liên tục tạt đầu xe ô tô con trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời trình bày do xe ô tô phía trước nhiều lần phanh gấp nên đã vượt lên và tạt đầu xe.

Theo CSGT, hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đặc biệt với xe đầu kéo có tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.