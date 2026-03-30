Cảnh báo nguy cơ tai nạn từ xe đạp điện bị 'độ, chế' 30/03/2026 19:31

(PLO)- Xe đạp điện bị “độ, chế” gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi được giao cho học sinh điều khiển.

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết thời gian gần đây, tình trạng xe đạp điện bị “độ, chế” tham gia giao thông có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Một lò "độ, chế" xe đạp điện bị công an kiểm tra. Ảnh: CA

Đáng lo ngại, không ít phương tiện sau khi bị thay đổi kết cấu lại được giao cho trẻ em, học sinh sử dụng.

Theo thiết kế ban đầu, xe đạp điện được giới hạn công suất và vận tốc nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển quãng ngắn, bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã tự ý thay đổi kết cấu như nâng công suất động cơ, thay bộ điều khiển, lắp ắc quy dung lượng lớn hoặc can thiệp hệ thống giới hạn tốc độ.

Sau khi “độ, chế”, xe có thể chạy nhanh hơn nhiều so với quy định, trong khi hệ thống phanh, khung sườn, giảm xóc và lốp xe không được thiết kế để vận hành ở tốc độ cao, dẫn đến nguy cơ mất ổn định.

Việc thay đổi kết cấu trái phép không chỉ vi phạm quy định mà còn làm tăng nguy cơ tai nạn. Khi xe chạy nhanh, quãng đường phanh kéo dài, khả năng kiểm soát giảm, dễ xảy ra va chạm, đặc biệt trong các tình huống bất ngờ.

Thực tế, nhiều vụ tai nạn liên quan xe đạp điện “độ, chế” xảy ra tại khu vực đông dân cư, gần trường học hoặc trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao. Việc giao xe cho học sinh, nhóm còn hạn chế kỹ năng điều khiển, càng làm gia tăng rủi ro.

Vụ tai nạn giữa xe đạp điện và xe tải khiến một học sinh tử vong tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Ảnh: CA

Đơn cử, ngày 28-3, trên đường Huỳnh Thị Hai (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giữa một học sinh đi xe đạp điện và ô tô tải, khiến em tử vong. Nguyên nhân được xác định do không làm chủ tay lái, xe ngã ra đường và va chạm với xe tải. Qua kiểm tra, phương tiện đã bị “độ, chế”.

Trước đó, ngày 19-3, Công an xã Phú Giáo kiểm tra một căn nhà tại ấp Rạch Chàm, phát hiện PNTV (19 tuổi, thường gọi Đẹc) đang “độ, chế” nhiều xe điện. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc dùng để thay đổi kết cấu, nâng công suất xe.

Làm việc với công an, V khai nhận đã nhận “độ” xe cho một số học sinh trên địa bàn để chạy nhanh, thậm chí phục vụ đua xe trái phép.

Theo quy định, phương tiện tham gia giao thông phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và không được tự ý thay đổi kết cấu. Hành vi “độ, chế” xe hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn sẽ bị xử lý.

Đồng thời, việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển cũng đặt ra trách nhiệm đối với gia đình.

Trước thực trạng trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe đạp điện “độ, chế”, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp địa phương xử lý các cơ sở vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không tiếp tay cho việc “độ, chế” xe trái phép, không đánh đổi an toàn chỉ để tăng tốc độ hoặc thay đổi hình thức phương tiện, nhằm bảo vệ tính mạng và an toàn chung.