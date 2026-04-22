Người phụ nữ ra đầu thú khai thuê 2 sát thủ ở Hải Phòng sát hại người khác 22/04/2026 20:48

(PLO)- Trần Thị Xuân Hương ra đầu thú và khai nhận bỏ 300 triệu đồng thuê 2 sát thủ ở Hải Phòng lên Hà Nội sát hại người đàn ông.

Chiều tối 22-4, Công an TP Hà Nội cho biết, đã vận động thành công Trần Thị Xuân Hương (52 tuổi, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) trốn truy nã về tội giết người, ra đầu thú.

Trần Thị Xuân Hương ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: CA

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc làm ăn kinh doanh, năm 2020, Hương đã thuê 2 sát thủ từ Hải Phòng lên sát hại anh M (ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ).

Khoảng 18 giờ tối 11-10-2020, anh M đi chơi thể theo về đến trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp (cũ) thì bất ngờ bị hai người điều khiển xe máy rút súng bắn trúng. Hậu quả anh M bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm (cũ) đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 15-1-2020, các lực lượng đã bắt giữ Phạm Tuấn Hải (41 tuổi, trú TP Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (38 tuổi, trú TP Hải Phòng). Tại Cơ quan Công an, Hải và Hiệp khai nhận được Hương thuê với giá 300 triệu đồng để sát hại anh M.

Tuy nhiên Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 17-202020, Hương bị truy nã về tội giết người.

Thời gian qua, Hương đã lẩn trốn tại nhiều địa bàn, tỉnh thành phố trên cả nước. Thậm chí, đối tượng từng trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Vừa qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin về Hương và đã nỗ lực, tuyên truyền vận động Hương ra đầu thú. Tối 21-4, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để xin đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Hương đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.