Chuyên án VN10: 4 bị can bị truy nã có vai trò gì? 11/04/2026 12:03

(PLO)- 4 trong 227 bị can trong chuyên án VN10 hiện đang trốn truy nã và bị đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.

Trong số 227 bị can, có 4 bị can trốn truy nã và bị đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định, gồm: Hà Danh Nậm (53 tuổi, ngụ Nghệ An), Nguyễn Thế Trân (31 tuổi), Trương Thiên Ân (25 tuổi) và Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về một trong các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Ma túy được bỏ trong kem đánh răng để gửi từ Pháp về Việt Nam. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, bị can Hà Danh Nậm là người đã bỏ các chất ma túy vào các hộp kem đánh răng, đóng gói cùng với các túi bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sôcôla, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội đầu... để ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện.

Bị can Nậm đã thuê các tiếp viên hàng không, người Việt Nam định cư, học tập tại Pháp bỏ vào vali hành lý hoặc thuê nhận dịch vụ chuyển phát nhanh vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận và giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Nậm.

Trong đó có hơn 10 kg ma túy loại Ketamine và MDMA là ma túy của bị can Nậm đã thuê 4 tiếp viên hàng không của hàng không Vietnam Airlines, gồm: Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy, xách tay từ Pháp về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng nhận. Số ma túy này sau đó đã bị phát hiện thu giữ vào ngày 16-3-2023.

Cáo trạng xác định, bị can Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 2.973,37 gam Ketamine và 14.761 gam MDMA là ma túy Nậm chỉ đạo Thắng và Ánh đã vận chuyển cho người mua. Trong đó, có hơn 10 kg ma túy thu giữ của 4 tiếp viên hàng không vận chuyển mà chưa nhận được.

Bị can Nguyễn Thế Trân và Nguyễn Xuân Hiếu là hai bị can bị truy tố trong vụ án thứ nhất do Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm thực hiện.

Cụ thể, vào đầu năm 2023, bị can Phạm Anh Khoa sang Campuchia và nhiều lần mua ma túy từ người tên "Út" (không rõ lai lịch) về bán lại kiếm lời.

Bị can Khoa thuê bị can Nguyễn Thế Trân nhận, cất giấu và giao ma túy. Ngày 12-7-2023, bị can Khoa đã thuê bị can Trân giao 5.000 gói "nước vui" với tổng khối lượng 7.110 gam ma túy các loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam để giao cho khách. Bị can Khoa được xác định là người chủ mưu cầm đầu, bị can Trân là người giúp sức cho Khoa.

Bị can Nguyễn Xuân Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 6.850 gam Ketamine. Trong đó, 4.000 gam Ketamine bán cho bị can Nguyễn Huy Hoàng, 2.000 gam Ketamine bán cho bị can Văn Hoàng Minh và 850 gam Ketamine bán cho bị can Trần Ngọc Hiệp.

Đối với bị can Trương Thiên Ân, vào tháng 10-2022, bị can Phan Huỳnh Nhân biết Ân và người sử dụng tài khoản Telegram tên Huy Vũ (không rõ lai lịch) bán ma túy nên đã nhiều lần mua bán kiếm lời.

Cụ thể, ngày 13-12-2022, bị can Nhân đã mua Trương Thiên Ân mua 100 gam Ketamine, nhiều gói ma túy loại nước vui và nhiều viên MDMA (không xác định được khối lượng), tổng cộng 96,5 triệu đồng.

Hồ sơ vụ án đã được VKSND TP.HCM chuyển sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử theo quy định.