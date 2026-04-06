Chuyên án VN10: Vứt kem đánh răng để phi tang, vẫn không thoát tội che giấu tội phạm 06/04/2026 21:19

(PLO)- Bị can Phạm Duy Quang nhận thấy kiện hàng gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng... giống với đặc điểm của các kiện hàng liên quan đến 4 tiếp viên hàng không... nên đã đem đi vứt bỏ.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.

Trong số 227 bị can, bị can Hà Danh Nậm (đang bị truy nã) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị can Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Bị can Phạm Quang Anh bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2023 đến ngày 15-3-2023, bị can Hà Danh Nậm thuê bị can Hoàng Sỹ Thắng nhận 8 kiện hàng có ma túy vận chuyển từ Pháp về Việt Nam, tiền công từ 6 triệu đồng đến 50 triệu đồng/lần.

Trong những lần này, bị can Thắng sẽ tự đi giao ma túy theo chỉ đạo của Nậm hoặc phân công lại cho cháu rể là Bùi Văn Ánh đi giao.

Ma túy được bỏ trong kem đánh răng để gửi từ Pháp về Việt Nam. Ảnh: CA

Trong đó, vào ngày 15-3-2023, bị can Nậm chỉ đạo Thắng cung cấp số điện thoại và thông tin người nhận giả để Nậm cho người liên lạc giao ma túy cho Thắng.



Đến chiều ngày 16-3-2023, bị can Nậm báo cho Thắng biết ma túy đã về đến Việt Nam và nhờ Thắng chuyển 14 triệu đồng vào tài khoản tên Trần Thị Thu Ngân - 1 trong 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10 bay từ Pháp về Việt Nam.

Cũng trong ngày 16-3-2023, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường, nên đã thông báo cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.

Qua kiểm tra, phát hiện trong các vali hành lý này có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng, trong đó có 157 tuýp kem đánh răng chứa tổng cộng hơn 10 kg ma túy. Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi sự việc bị phát hiện, bị can Nậm đã yêu cầu bị can Thắng vứt bỏ sim và điện thoại di động đã sử dụng, để tránh bị bắt giữ.

Ma túy thu giữ vào thời điểm Công an TP.HCM mở rộng chuyên án VN10. Ảnh: CA

Kết quả điều tra đã xác định, bị can Hà Danh Nậm đã bỏ các chất ma túy vào các hộp kem đánh răng, đóng gói cùng với các túi bột giặt, cà phê, bột ca cao, bàn chải đánh răng, kem đánh răng... để ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện.

Bị can Nậm thuê các tiếp viên hàng không, người Việt Nam định cư, học tập tại Pháp bỏ vào vali hành lý hoặc thuê nhận dịch vụ chuyển phát nhanh vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, Nậm thuê hai bị can Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận và giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Nậm.

Bị can Nậm còn gửi các kiện hàng có ma túy thông qua Phạm Duy Quang (đang định cư tại Pháp) - người nhận làm thêm dịch vụ gom hàng từ cộng đồng người Việt tại Pháp vận chuyển về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để hưởng tiền phí chênh lệch.

Hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài rồi tập kết tại nhà em ruột của Quang là bị can Phạm Quang Anh tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Sau đó, bị can Quang Anh đặt dịch vụ giao hàng nhanh chuyển cho người nhận theo thông tin ghi trên các kiện hàng mà không kiểm tra hàng hóa bên trong.

Ngày 21-3-2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng từ Pháp về cho bị can Quang Anh.

Sau khi nhận được hàng, bị can Quang Anh đã liên lạc qua Messenger thông báo cho Quang biết. Quang yêu cầu Quang Anh gọi điện thoại cho người nhận theo thông tin ghi trên kiện hàng đánh số thứ tự số 29, có dán giấy ghi "người gửi: Chị Hà; người nhận: Nguyễn Hữu Sơn kèm số điện thoại, địa chỉ tại Đồng Nai".

Lúc 11 giờ ngày 22-3-2023, bị can Quang Anh gọi đến số điện thoại của người nhận hàng, nhưng không liên lạc được, nên đã báo cho Quang biết. Lúc này, Quang nói cho Quang Anh biết là cũng không liên lạc được với người gửi kiện hàng tại Pháp, nên yêu cầu Quang Anh phải nhanh chóng vứt bỏ kiện hàng này vì khả năng trong thùng hàng có ma túy.

Do nắm được việc cơ quan chức năng đang điều tra truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không và nhận thấy kiện hàng này gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng... giống với đặc điểm của các kiện hàng đã bị phát hiện, bắt giữ ma túy tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, bị can Quang Anh đã chia nhỏ số tuýp kem đánh răng trong kiện hàng, chờ đến đêm khuya, ít người qua lại, bỏ vào túi đen, đem đi vứt trước một căn nhà ở phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ngày 23-3-2023 và 24-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tổ chức cho bị can Phạm Quang Anh đi chỉ điểm các vị trí nêu trên, nhưng không thu hồi được các túi kem đánh răng chứa ma túy đã bị vứt bỏ.

Tiến hành trích xuất dữ liệu điện thoại di động thu giữ của bị can Phạm Quang Anh phát hiện các tin nhắn giữa Quang Anh với Phạm Duy Quang có nội dung thể hiện Quang Anh nhận thức rõ được trong kiện hàng kem đánh răng có chứa ma túy nhưng đã cố ý vứt bỏ để che giấu tội phạm.