Chuyên án VN10: Ai nhận số ma túy được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng? 06/04/2026 16:33

(PLO)- Bị can Hà Danh Nậm (đang bị truy nã) đã bỏ ma túy vào kem đánh răng để thuê hai bị can khác vận chuyển giao ma túy tại Việt Nam.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.

Bị can Hoàng Sỹ Thắng và bị can Bùi Văn Ánh cùng đồng phạm bị VKSND TP.HCM truy tố về một hoặc các tội: vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; che giấu tội phạm; chiếm giữ trái phép tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong số 227 bị can, bị can Hà Danh Nậm và 3 bị can khác bị truy nã và bị đề nghị đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định.

Theo cáo trạng, ngày 16-3-2023, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10 của Hãng hàng không Vietnam Airlines mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường, nên đã thông báo cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.

Số ma túy thu giữ thời điểm phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10. Ảnh: HT

Qua kiểm tra, phát hiện trong các vali hành lý này có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mỗi tuýp kem đánh răng đựng trong 1 hộp giấy riêng, trong đó có 157 tuýp kem đánh răng chứa tổng cộng hơn 10 kg ma túy loại Ketamine và MDMA.

Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành xác minh làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và xác lập chuyên án truy xét mang bí số "VN10" để tập trung truy xét mở rộng, điều tra xử lý...

Kết quả truy xét đến ngày 3-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và các đơn vị phối hợp đã rà soát và xác định được ngoài chuyến hàng phát hiện ngày 16-3-2023 do 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, đối tượng "Hữu Sơn" chính là Hà Danh Nậm đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy tổng hợp các loại được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng… bằng thủ đoạn lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Tất cả 7 chuyến hàng của Hà Danh Nậm đều tập trung về một đầu mối nhận hàng tại tỉnh Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Sau đó, Thắng tách riêng từng kiện hàng và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh đi giao cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương theo chỉ định của Nậm.

Ngày 22-3-2023, CQĐT khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Sỹ Thắng tại phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Hoàng Sỹ Thắng và bị can Bùi Văn Ánh khai được Hà Danh Nậm thuê vận chuyển ma túy đến các địa điểm theo chỉ đạo của Nậm để lấy tiền công.

Theo đó, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh giao ma túy cho Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng và Võ Minh Duy, nên ngày 25-3-2023, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tuấn Anh và phát hiện thu giữ 15,8305 gam MDMA và 14,8297 gam Ketamine; khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Minh Duy thu giữ 66,3771 gam Ketamine.

Ngày 27-3-2023, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Huy Hoàng phát hiện thu giữ 1,5793 gam Ketamine, 3 điện thoại di động, 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen, gắn 1 băng đạn bên trong có 7 viên đạn...

Cáo trạng kết luận bị can Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 2.973,37 gam Ketamine và 14.761 gam MDMA là ma túy Nậm chỉ đạo Thắng và Ánh đã vận chuyển cho người mua. Trong đó, có hơn 10 kg ma túy thu giữ của 4 tiếp viên hàng không vận chuyển mà chưa nhận được.

Bị can Hoàng Sỹ Thắng và bị can Bùi Văn Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 2.973,37 gam Ketamine và 14.761 gam MDMA là ma túy hai bị can đã vận chuyển cho Hà Danh Nậm.

Cũng theo cáo trạng, đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu tiên các tiếp viên này được phân công chung hành trình bay Việt Nam - Pháp, các tiếp viên đồng ý vận chuyển 60kg hàng hóa tiêu dùng gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng... từ Pháp về Việt Nam cho Hà Danh Nậm, để được hưởng tiền công theo trọng lượng hàng hóa, tương ứng với 6,5 euro/kg.

4 nữ tiếp viên hàng không được hưởng tiền công theo trọng lượng hàng hóa, tương ứng với 6,5 EURO/1 kg (khoảng 169.000 đồng).

Quá trình điều tra xác định, các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị can khác trong vụ án. Do đó, không có căn cứ xử lý 4 nữ tiếp viên hàng không về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 22-3-2023, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không.