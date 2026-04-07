Chi tiết 20 vụ án và 227 bị can trong chuyên án ma túy VN10 07/04/2026 09:04

(PLO)- Liên quan chuyên án VN10 - chuyên án 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, VKSND TP.HCM đã truy tố 227 bị can trong 20 vụ án.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.

227 bị can trong 20 vụ án bị truy tố về một hoặc các tội: vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; che giấu tội phạm; chiếm giữ trái phép tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vụ thứ nhất: Bị can Hà Danh Nậm (đang bị truy nã), bị can Hoàng Sỹ Thắng và 39 đồng phạm bị truy tố về một hoặc các tội: vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong vụ án này, bị can Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2.973 gam Ketamine và 14.761 gam MDMA. Trong số ma túy này, có hơn 10 kg ma túy loại Ketamine và MDMA thu giữ của 4 tiếp viên hàng không vận chuyển mà chưa nhận được.

Vụ thứ hai: Bị can Trương Trung Hiếu và 5 bị can đồng phạm bị truy tố về một hoặc các tội: mua bán trái phép chất ma túy và chiếm giữ trái phép tài sản.

Bị can Trương Trung Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2.058 gam MDMA; 1.837 gam Ketamine và 0,3978 gam Methamphetamine, MDMA, Methylphenidate để bán.

Bị can Phan Thị Thanh Thúy phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản đối với số tiền 440 triệu đồng là tiền của bị can Hiếu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ thứ ba: Bị can Võ Ngọc Châu, Trần Hồng Kông và 8 bị can bị truy tố về một hoặc các tội: mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị can Trần Hồng Kông và 4 bị can phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 179,8908 gam Methamphetamine; 35,3132 gam Ketamine và 0,4408 gam MDMA.

Các bị can: Võ Ngọc Châu và Hoàng Ngọc Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 225 gam Ketamine là ma túy mua của Hồ Thị Phương, Lê Thắng Anh Tú và người tên Minh (không rõ lai lịch) để bán.

Bị can Hồ Ngọc Vũ, Chung Hạnh Phước và Tôn Võ Lan Vy phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2,4440 gam Methamphetamine để sử dụng.

Vụ thứ tư: Bị can Phạm Đức Duy và 5 đồng phạm bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can Phạm Đức Duy cùng đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 6 kg ma túy các loại. Bị can Lục Chí Bảo, Trần Thị Ái Nhi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi cung cấp ma túy cho các đối tượng khác sử dụng ma túy.

Vụ thứ năm: Bị can Nguyễn Hòa Thuận, Phạm Tài Phúc và Nguyễn Thị Mười Hai phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 99,94 gam Methamphetamine là ma túy bị thu giữ khi bắt quả tang vào ngày 20-9-2023.

Vụ thứ sáu: Bị can Nguyễn Anh Vũ, Trà Đỗ Thanh Thái và 10 đồng phạm bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, bị can Vũ phải chịu trách nhiệm đối với hơn 1 kg ma túy, bị can Thái phải chịu trách nhiệm đối với hơn 373 gram ma túy.

Vụ thứ bảy: Bị can Từ Thị Hồng Loan phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 85 gam Ketamine. Bị can Liêu Chí Phúc và Võ Tuấn Kiệt phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 85 gam Ketamine mua của bị can Loan để bán lại kiếm lời.

Vụ thứ tám: Bị can Trần Ngọc Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 100 gam Ketamine. Bị can Nguyễn Thành Thái phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 7,5 gam Ketamine.

Vụ thứ chín: Bị can Nguyễn Thị Vy Khanh và Huỳnh Nhật Duy, Bùi Minh Kha, Nguyễn Thái Nguyễn và Nguyễn Quang Tuấn bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 10: Bị can Trần Thị Thu Thảo, Phạm Thị Thanh Phương và Bùi Thị Mai Thi bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 11: Bị can Nguyễn Thanh Nhân phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với hơn 7,8 kg ma túy các loại.

Vụ thứ 12: Bị can Phùng Đình Ngọc Mẫn và Hồ Tuấn bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 13: Bị can Lê Xuân Hưng và 8 đồng phạm bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với đối với 428,443 gam Methamphetamine, Nimetazepam; 70,2836 gam MDMA; 0,0085 gam Methamphetamine và 0,3077 gam Ketamine và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 14: Bị can Lý Thiên Phương và 7 đồng phạm bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can Phương phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 138,8835 gam Ketamine; 30,4881 gam MDMA; 487,5057 gam Ketamine, Nimetazepam và 06 viên MDMA (không xác định được khối lượng). Phương đã thu lợi bất chính 50 triệu đồng.

Vụ thứ 15: Nguyễn Thị Kim Vy và 4 đồng phạm bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi phạm tội diễn ra tại một chung cư ở quận 7 (cũ), TP.HCM.

Vụ thứ 16: Bị can Phan Huỳnh Nhân và Trương Thiên Ân bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ thứ 17: Bị can Nguyễn Thị Trúc Ly, Nguyễn Văn Tùng và 19 đồng phạm bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, tổng khối lượng ma túy bị can Ly và Tùng phải chịu trách nhiệm hình sự là 7,4 kg ma túy các loại và 50 viên thuốc lắc, 5 gói ma túy dạng nước vui (không xác định được loại và khối lượng).

Vụ thứ 18: Bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường gọi: "cô tiên từ thiện), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và 48 đồng phạm bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, bị can An Tây phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng khối lượng 0,1184 gam Methamphetamine; 0,7524 gam cần sa và 13,758 gam Ketamine.

Bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai là bị can Vũ Hải Anh đã chuẩn bị các bình khí cười, ma túy loại Ketamine, nước vui và thuốc lắc... để nhóm bạn sử dụng.

Vụ thứ 19: Bị can Võ Thị Kim Tuyến, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và 35 đồng phạm bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, ca sĩ Chi Dân bị cáo buộc đã có hành vi cùng anh trai là bị can Nguyễn Trung Tín đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và góp tiền mua ma túy các loại Ketamine và MDMA để tổ chức sử dụng.

Vụ thứ 20: Bị can Đinh Trọng Hải bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với hơn 3 kg ma túy các loại.