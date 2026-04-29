Clip ghi cảnh người đàn ông Trung Quốc mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy 29/04/2026 15:54

(PLO)- Khi cãi nhau với bạn gái, một người đàn ông Trung Quốc bất ngờ mở cửa nhảy xuống đường trong lúc ô tô đang di chuyển.

Ngày 29-4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông Trung Quốc bất ngờ mở cửa, nhảy khỏi ô tô khi xe đang chạy trên đường Lê Duẩn, tỉnh Đắk Lắk.

Người đàn ông nhảy khỏi ô tô khi xe đang chạy. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung clip, người đàn ông này lớn tiếng cãi nhau với bạn gái người Việt Nam trước khi nhảy xuống.

Sau vài giây tranh cãi, người đàn ông tỏ ra mất bình tĩnh. Ông bất ngờ mở cửa sau bên phải rồi nhảy xuống đường.

Lúc này, tài xế giảm tốc độ định hỗ trợ. Tuy nhiên, người phụ nữ yêu cầu tài xế đóng cửa, tiếp tục hành trình về địa điểm đã đặt trước.

Được biết, người đàn ông sau khi rơi xuống đường đã bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Clip người đàn ông nhảy khỏi ô tô khi xe đang chạy

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của người đàn ông. Một số ý kiến khác cho rằng người phụ nữ trong clip quá lạnh lùng khi bỏ đi như vậy.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đến nay những người liên quan chưa trình báo. Đơn vị chưa thể xác định đầy đủ diễn biến, bản chất vụ việc cũng như hành vi của từng người. Tuy nhiên, công an sẽ xác minh, làm rõ các tình tiết để xem xét xử lý theo quy định.