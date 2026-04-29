Tàu gỗ va chạm vỏ lãi composite,1 người tử vong 29/04/2026 12:38

(PLO)- Va chạm giữa tàu gỗ và vỏ lãi composite tại Đồng Tháp khiến một người rơi xuống sông mất tích, thi thể được tìm thấy sau đó.

Ngày 29-4, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông giữa tàu gỗ và vỏ lãi composite khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 07 giờ, ngày 28-4, anh VTS (53 tuổi, ngụ xã Long Tiên) điều khiển tàu gỗ lưu thông theo hướng từ Cầu Trà Tân (xã Long Tiên) ra sông Năm Thôn. Khi phương tiện đi đến khu vực thuỷ phận thuộc Ấp 12, xã Long Tiên thì xảy ra va chạm với 1 vỏ lãi composite do anh THA (50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển theo hướng ngược lại.

Khu vực xảy ra va chạm giao thông giữa tàu gỗ và vỏ lãi ở Đồng Tháp.

Vụ va chạm làm vỏ lãi bị chìm, anh A. rơi xuống sông mất tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Tiên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng 29-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.