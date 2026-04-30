Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông ở Tây Ninh tử vong 30/04/2026 09:34

(PLO)- Một người đàn ông ở Tây Ninh tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe chở rác đang dừng phía trước.

Sáng ngày 30-4, thông tin từ Công an phường Tân An ( Tây Ninh), cho biết một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 29-4 trên đường Nguyễn Văn Rành tại phường Tân An, làm một người đàn ông tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nhẹ đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 36 phút cùng ngày, tại khu vực trước nhà số 231, đường Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường Tân An, xảy ra va chạm giữa xe mô tô và xe ô tô chở rác đang dừng trên đường.

Thời điểm trên, xe mô tô biển số 84AA-192.72 do ông NVC (35 tuổi, ngụ ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Rành theo hướng từ đường Châu Thị Kim về đường Huỳnh Văn Nhứt.

Khi đến địa điểm trên, xe của ông C đã va chạm với xe ô tô chở rác biển số 62C-156.64 do ông VTH (36 tuổi, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển. Lúc này, xe rác đang dừng cùng chiều phía trước để thu gom rác.

Người đàn ông tử vong sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến ông C tử vong tại hiện trường. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.