Đắk Lắk: 4 ô tô tông nhau liên hoàn, đoàn xe xếp hàng dài trên quốc lộ 26 27/04/2026 13:15

(PLO)- Bốn ô tô tông nhau liên hoàn khiến nhiều phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài trên quốc lộ 26 theo hướng từ Đắk Lắk về Nha Trang và ngược lại.

Ngày 27-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô.

Đoàn xe xếp hàng dài trên quốc lộ 26 do bốn ô tô tông nhau liên hoàn. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắc, ô tô 47C-411.51 do anh Khổng Hoàng Quý (29 tuổi ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xảy ra va chạm với ô tô 47C-17271 do anh Mai Quốc Huy (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Sau đó, ô tô 47C-172.71 bị đẩy lao lên phía trước và đâm vào ô tô 51G-371.18 do ông Huỳnh Tấn Danh (40 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), điều khiển.

Ô tô 51G-371.18 tiếp tục lao lên phía trước, đâm vào đuôi ô tô 47C-210.50 do ông Đỗ Văn Quỳnh (41 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Tuyến đường từ Đắk Lắk về Nha Trang và ngược lại kẹt cứng. Ảnh: N.D

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, bốn ô tô đều hư hỏng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân tai nạn do đường đông, các xe đi sát nhau tại đoạn đường nhỏ, hẹp, tài xế ô tô 47C-411.51 không giữ khoảng cách an toàn.