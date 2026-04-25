Xe thư báo nghi mất lái, gây tai nạn khiến 1 người tử vong 25/04/2026 10:58

(PLO)- Xe thư báo nghi mất lái khi đổ đèo ở Đắk Lắk đã gây tai nạn, khiến một người tử vong.

Ngày 25-4, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe thư báo và xe máy, khiến một người tử vong.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: M.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, anh Trần Thanh Hải (27 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), điều khiển xe thư báo 92H-013.57 lưu thông theo hướng Bắc-Nam trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến địa bàn xã Xuân Lộc, xe thư báo xảy ra va chạm với xe máy 78D1-139.48 di chuyển ở hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy có hai người là ông HQH (43 tuổi) và chị NTV (35 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Lộc).

Vụ tai nạn khiến ông H tử vong tại chỗ, chị V bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, công an nhận định nguyên nhân tai nạn do khi đổ đèo, xe thư báo của tài xế Trần Thanh Hải điều khiển đã mất lái.