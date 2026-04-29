Công an TP.HCM khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC dịp lễ 30-4 29/04/2026 20:05

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, hoạt động vui chơi, kinh doanh gia tăng kéo theo nguy cơ cháy nổ; do đó, công tác PCCC&CNCH cần được đặc biệt chú trọng.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), TP.HCM tăng cường công tác quản lý về PCCC&CNCH.

Nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn TP trong dịp lễ 30-4, 1-5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trên địa bàn.

Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền các cơ sở trọng điểm về kinh tế - văn hoá - xã hội, các sự kiện chính trị; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC, thoát nạn tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong các khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn PCCC.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP.HCM triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm, nơi vui chơi, giải trí, các tụ điểm bắn pháo hoa trên địa bàn TP HCM. Ảnh: CA

Đồng thời, khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức chính trị xã hội thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn PCCC, CNCH khi nghỉ lễ nhiều ngày.

Đối với chính quyền địa phương

Cần tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trên địa bàn quản lý; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở thuộc diện quản lý và nhân dân qua các kênh thông tin nhằm giúp người dân cảnh giác, đề phòng để hạn chế đến mức thấp số vụ cháy và thiệt hại do cháy.

Nắm chắc cơ sở quản lý việc thực hiện về công tác đảm bảo an toàn PCCC, CNCH theo quy định; có biện pháp kiểm tra, hướng dẫn, kiến nghị thực hiện khắc phục các thiếu sót không đảm bảo an toàn PCCC, CNCH, đặc biệt về hệ thống điện; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ và các hành vi vi phạm khác.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp

Thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC, CNCH theo quy định khi nghỉ lễ, ngừng hoạt động; khi hoạt động trở lại nên vận hành từng công đoạn, tránh đồng loạt vận hành đóng điện sẽ gây quá tải, ngắn mạch do chạm chập gây cháy, nổ từ hệ thống điện…

Tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC, CNCH nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót; kiểm tra bảo dưỡng phương tiện PCCC, CNCH đảm bảo sẵn sàng hoạt động hiệu quả khi cần sử dụng; tắt điện tại các khu vực làm việc, dây chuyền sản xuất khi không sử dụng; phân công người trực tại cơ quan doanh nghiệp 24/24 theo quy định.

Đối với người dân và các hộ kinh doanh

Công an khuyến cáo người dân nên cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện khi nấu nướng vui chơi ngày lễ; khi đun nấu phải trông coi; khi đi chơi xa, ra khỏi nhà phải kiểm tra an toàn PCCC, CNCH tại nhà và tắt hệ thống điện nhằm giảm nguy cơ gây cháy do điện;

Thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn PCCC, CNCH tại trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh; không sạc điện thoại, xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm, khi không thể giám sát…; thường xuyên nhắc nhở nhau cảnh giác đề phòng cháy, nổ và tham gia các hoạt động PCCC và CNCH; trang bị sẵn bình chữa cháy, phương tiện thoát nạn… để chữa cháy và thoát hiểm khi có cháy, xảy ra…

Diễn tập PCCC tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Các biện pháp PCCC cháy đối với hộ gia đình

Mỗi hộ gia đình cần kiểm tra định kỳ các thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng và tuổi thọ của các thiết bị.

Người dân cần kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như: cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat, rơle tự động ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn.

Các thiết bị điện, điện tử đã hư hỏng, quá cũ nên được kiểm tra và thay mới để đảm bảo an toàn.

Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ, mỗi thành viên trong gia đình phải kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết, không sử dụng trước khi ra khỏi nhà.

Đặc biệt, nếu gia đình có kế hoạch đi chơi dài ngày thì có thể tắt hẳn cầu dao điện tổng của cả căn nhà. Không sạc điện thoại, xe máy (xe đạp) điện hoặc các thiết bị tiêu thụ điện khác qua đêm (đặc biệt trong những ngày đi du lịch, nghỉ mát...).

Mỗi gia đình cần trang bị sẵn bình chữa cháy, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ cũng như các dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn; không bố trí đồ vật cản trở đường, lối, cửa thoát nạn.

Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt đảm bảo ngăn cách an toàn với các khu vực khác.

Trường hợp ôtô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, đồ dùng, hàng hóa dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt.

Thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu phải đậy kín, không nên để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí khói độc khi nổ máy; không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy.

Khi có cháy, cần hô to CHÁY - CHÁY - CHÁY thông báo cho mọi người biết; cúp cầu dao điện; chữa cháy và thoát nạn, đồng thời điện thoại báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 hoặc Ứng dụng "Báo cháy 114".