Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hai cán bộ, chiến sĩ bị bỏng khi chữa cháy 24/04/2026 14:10

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên hai chiến sĩ bị bỏng khi chữa cháy xưởng nệm tại phường Tân Hiệp.

Sáng 24-4, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên. Đây là hai cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào ngày 18-4.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên hai cán bộ, chiến sĩ bị thương khi tham gia chữa cháy. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 18 giờ 12 ngày 18-4, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy tại nhà xưởng gia công nệm, mút của Công ty TNHH Tong Fu. Cơ sở này nằm trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, TP.HCM.

Ngay lập tức, Đội PCCC và CNCH Khu vực 32 được điều động đến hiện trường với 6 xe chữa cháy, một xe bồn cùng 34 cán bộ, chiến sĩ. Trong lúc đơn vị đang nỗ lực dập lửa, một thùng phuy chứa dung môi Acetol bất ngờ phát nổ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, động viên, chúc hai cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng bình phục, quay lại công tác. Ảnh: CA

Sự cố khiến dung môi Acetol đang cháy văng trúng người hai chiến sĩ, gây thương tích tại vùng mặt, lưng và tay. Dù các anh đã trang bị đầy đủ bảo hộ, mũ và ủng chuyên dụng nhưng do dung môi chảy vào cổ áo gây bỏng nặng vùng lưng cho Thượng úy Võ Thanh Bình; riêng Binh nhất Lê Văn Kiên bị lửa táp trực diện gây bỏng vùng mặt.

Ngay sau sự cố, các đồng đội đã sơ cứu tại chỗ và đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Do vết thương có dấu hiệu chuyển nặng, các chiến sĩ được chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại bệnh viện, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy của hai chiến sĩ khi làm nhiệm vụ. Phó Giám đốc Công an TP.HCM động viên các anh giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực điều trị để sớm hồi phục, trở lại đơn vị công tác.

Đại diện Ban Giám đốc Công an TP.HCM cho biết đã ghi nhận và đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên. Đây là những tấm gương điển hình cần nhân rộng trong phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân.