Đại tướng Lương Tam Quang gửi thư khen Công an phường Tân Thới Hiệp 22/04/2026 15:36

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an phường Tân Thới Hiệp vì hành động dũng cảm cứu cháu bé trong vụ cháy tại TP.HCM.

Ngày 22-4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an TP.HCM và Công an phường Tân Thới Hiệp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm của Đại úy Huỳnh Tấn Kiệt cùng cán bộ, chiến sĩ công an phường đã kịp thời chữa cháy, cứu người bị nạn trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12-4-2026.

Thư khen của Bộ Trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Theo báo cáo, rạng sáng 12-4-2026, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cháy tại căn nhà số 53E/1 đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp đã lập tức có mặt để tham gia chữa cháy và cứu nạn.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát mạnh, khói khí độc dày đặc và cấu kiện công trình có nguy cơ đổ sập. Trong tình thế cấp bách, Đại úy Huỳnh Tấn Kiệt, cán bộ Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường Tân Thới Hiệp, đã bất chấp nguy hiểm để tiếp cận sâu vào bên trong ngôi nhà.

Dù bị ngã từ trên cao xuống trong quá trình tác nghiệp, Đại úy Kiệt vẫn nỗ lực tìm kiếm và phát hiện một cháu bé đang mắc kẹt.

Hình ảnh đại úy Kiệt cứu cháu bé thoát khỏi đám cháy. Ảnh: BCA

Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cháu bé trên lằn ranh sinh tử, Đại úy Kiệt đã cởi áo của mình khoác cho cháu trước khi đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cùng lúc đó, lực lượng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 cũng nhanh chóng khống chế hỏa hoạn, trực tiếp cứu được năm người và hướng dẫn nhiều người khác thoát nạn an toàn, ngăn chặn cháy lan sang khu dân cư.

Trong thư khen, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh hành động của Đại úy Huỳnh Tấn Kiệt và tập thể đơn vị đã thể hiện tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".

Đại úy Kiệt công tác tại Công an phường Tân Thới Hiệp. Ảnh: BCA

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong việc bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại tướng đề nghị Công an TP.HCM có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc này.