Vứt tàn thuốc gây cháy lan 5.000 m2 cỏ ven quốc lộ 24/04/2026 05:39

(PLO)- Đám cháy cỏ bùng phát trong đêm tại khu vực ven Quốc lộ N2 (Tây Ninh), thiêu rụi khoảng 5.000 m2, được khống chế sau hơn một giờ.

Tối 23-4, lực lượng chức năng xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh đã kịp thời dập tắt đám cháy cỏ ven Quốc lộ N2 rộng 5.000 m2, gần cầu Thầy Cai. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên tại khu vực cỏ khô ven đường. Do thời tiết hanh khô và thảm thực vật dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng trên diện tích ước tính khoảng 5.000 m2.

Đám cỏ ven Quốc lộ N2 bốc cháy do người dân bất cẩn vứt tàn thuốc. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Tổng cộng khoảng 25 người tham gia dập lửa gồm năm dân quân thường trực, năm lực lượng an ninh trật tự, 10 cán bộ phòng cháy chữa cháy cùng năm người dân địa phương. Ngoài ra, một xe cứu hỏa cũng được điều động để hỗ trợ khống chế ngọn lửa.

Các lực lượng phối hợp triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh. Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 22 giờ 45, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người cũng như tài sản. Tuy nhiên, diện tích cỏ lớn đã bị thiêu rụi, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Nguyên nhân ban đầu xác định do người dân vứt tàn thuốc chưa dập tắt hoàn toàn làm bén lửa vào lớp cỏ khô gây cháy lan.