Tây Ninh: Cháy quán ăn, cột khói cao khiến người dân hoảng hốt 15/04/2026 11:07

Sáng 15-9, một vụ cháy xảy ra tại quán Ếch 62 trên đường Hùng Vương nối dài, phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã được lực lượng chức năng kịp thời khống chế sau khoảng 20 phút, không gây thiệt hại về người.

Video: Cháy quán Ếch 62 trên đường Hùng Vương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h20 người dân trên đường Hùng Vương nối dài phát hiện khói đen bốc lên cao phía sau quán Ếch 62.

Quán Ếch 62 trên đường Hùng Vương bốc cháy, khói đen bốc lên cao. Ảnh: HUỲNH DU

Lúc này, quán đóng cửa phía trước, nhanh chóng, người dân xung quanh hô hoán, kêu cháy. Ngay lập tức, bảo vệ các quán giải khát, quán ăn gần khu vực la lớn cho những người trong quán biết để dập lửa và báo tin cho lực lượng chữa cháy.

Ngọn lửa bốc lên từ phía sau khu vực bếp. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy nhiên, ngọn lửa phía sau quán bùng phát, khói đen ngày càng nhiều, các bình chữa cháy tại khu vực xung quanh được đem đến dập lửa nhưng bất thành.

Do quán có nhiều vật dụng dễ cháy như bàn ghế gỗ, vật liệu trang trí và khu vực bếp nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói cao, gây lo ngại cháy lan sang các hộ kinh doanh lân cận.

Nhiều người dân đến hỗ trợ dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành. Ảnh: HUỲNH DU

Sau 10 phút, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực xung quanh. Sau khoảng 20 phút tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt dập tắt ngọn lửa. Ảnh: HUỲNH DU

Đến 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước, xử lý các điểm cháy âm ỉ nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại. Ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Được biết, quán ăn này mới chuyển đến địa điểm trên và đi vào hoạt động khoảng 1 tháng. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.