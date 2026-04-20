2 người tử vong trong vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo 20/04/2026 14:45

(PLO)- Vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo tại Đắk Lắk khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ngày 20-4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Xuân Lãnh khiến hai người tử vong.

Xe máy liên quan vụ tai nạn. Ảnh: M.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, tài xế Bùi Văn Mùi (35 tuổi, ngụ xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo 78H-015.27 di chuyển trên Quốc lộ 19C, theo hướng Bắc - Nam.

Khi di chuyển đến địa phận thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, xe đầu kéo do tài xế Mùi điều khiển xảy ra va chạm với xe máy 78X1-3544 do ông Đặng Văn Hùng (66 tuổi) điều khiển chở theo bà Nguyễn Thị Lệ (63 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Lãnh, Đắk Lắk) lưu thông ở hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Hùng, bà Lệ té xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đối với tài xế Mùi, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy nhưng chưa có kết quả.