Video rắn hổ trâu lao vào khuôn viên bệnh viện, nhiều người hoảng hốt 19/04/2026 20:33

(PLO)- Một con rắn hổ trâu dài khoảng 3 m đã bò vào bãi giữ xe của bệnh viện ở Đắk Lắk, khiến nhiều người hoảng hốt.

Ngày 19-4, ông Nguyễn Tiến Tư, bảo vệ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết ông đã bàn giao con rắn hổ trâu dài khoảng 3 m cho lực lượng kiểm lâm xử lý.

Rắn hổ trâu xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện. Ảnh: H.T

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, một con rắn hổ trâu dài khoảng 3 m bất ngờ xuất hiện tại khu vực giữ xe của Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, khiến nhiều người hoảng hốt.

Khi nắm thông tin, ông Nguyễn Tiến Tư cùng bảo vệ của bệnh viện tập trung vây bắt, tránh việc rắn gây nguy hiểm cho người dân.

Sau một hồi vây bắt, lực lượng bảo vệ và người dân đã dùng cây, gậy, khống chế thành công con rắn hổ trâu và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Video rắn hổ trâu trườn vào khuôn viên bệnh viện.

Rắn hổ trâu (còn gọi là rắn ráo trâu) có tên khoa học Ptyas mucosa. Rắn hổ trâu đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam từ năm 2023, thuộc nhóm IIB, nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Rắn hổ trâu di chuyển rất nhanh, thức ăn chính của nó là chuột, ếch nhái, thằn lằn, chim nhỏ. Đây là loại rắn không có độc và có lợi cho nông nghiệp.