Hàng ngàn con cò nhạn bay rợp trời ở Đắk Lắk

Ngày 18-4, ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có văn bản, đề nghị UBND các phường Tuy Hòa và Bình Kiến phối hợp, bảo tồn đàn cò nhạn (còn gọi là cò ốc) di cư về địa bàn kiếm ăn.
Theo ông Anh, hiện đơn vị chưa xác định cụ thể số lượng đàn cò nhạn. Tuy nhiên, qua các thông tin, đàn cò nhạn về kiếm ăn, trú ngụ tại hai phường trên có thể lên đến hàng ngàn con.
Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, hiện đàn cò nhạn tập trung kiếm ăn ở khu vực Rạch Bầu hạ, thuộc phường Tuy Hoà.
Ban đêm, đàn cò nhạn di chuyển lên các rừng cây, bụi rậm của núi Chóp Chài và các khu vực lân cận để ngủ.
Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, cho biết qua các nguồn tin hiện có một số người sử dụng bẫy nghi để bắt đàn cò nhạn này.
Để bảo tồn cò nhạn, Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đề nghị UBND phường Tuy Hoà và Phường Bình Kiến phối hợp kiểm tra các khu vực có đàn cò nhạn di cư, sinh sống, kiếm ăn nhằm ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng săn bắn, bắt, bẫy…cò nhạn.
Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa cũng đề nghị UBND các phường nói trên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng; động vật hoang dã, chim di cư; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa cũng đề nghị kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo Hạt Kiểm lâm về tình hình đàn cò nhạn.
Đồng thời, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm như: săn, bắt, bắn, bẫy động vật hoang dã đến các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Việc đàn cò quý hiếm xuất hiện ở phường Tuy Hòa đã thu hút nhiều người đến xem, chụp hình. Đại diện UBND phường Tuy Hòa, cho biết hiện địa phương đang triển khai các giải pháp để bảo vệ đàn cò nhạn về cư trú trên địa bàn.
Cò nhạn (cò ốc), có tên khoa học Anastomus oscitans. Đây là loài chim thuộc nhóm IB, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong Sách đỏ Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.
Cò Nhạn thường xuất hiện thành đàn lớn vào các mùa, chúng thường ăn các loại ốc và sinh vật thủy sinh. Tại Việt Nam, cò nhạn thường xuất hiện ở khu vực Tây Nam Bộ.