Hàng ngàn con cò nhạn bay rợp trời ở Đắk Lắk 18/04/2026 17:06

(PLO)- Những ngày gần đây, đàn cò nhạn với số lượng hàng ngàn con bay về kiếm ăn, trú ngụ tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18-4, ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có văn bản, đề nghị UBND các phường Tuy Hòa và Bình Kiến phối hợp, bảo tồn đàn cò nhạn (còn gọi là cò ốc) di cư về địa bàn kiếm ăn.

Đàn cò nhạn đang kiếm ăn. Ảnh: T.Q

Theo ông Anh, hiện đơn vị chưa xác định cụ thể số lượng đàn cò nhạn. Tuy nhiên, qua các thông tin, đàn cò nhạn về kiếm ăn, trú ngụ tại hai phường trên có thể lên đến hàng ngàn con.

Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, hiện đàn cò nhạn tập trung kiếm ăn ở khu vực Rạch Bầu hạ, thuộc phường Tuy Hoà.

Đàn có rất dạn người, tập trung kiếm ăn gần khu dân cư. Ảnh: T.Q

Ban đêm, đàn cò nhạn di chuyển lên các rừng cây, bụi rậm của núi Chóp Chài và các khu vực lân cận để ngủ.

Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, cho biết qua các nguồn tin hiện có một số người sử dụng bẫy nghi để bắt đàn cò nhạn này.

Cò nhạn bay lượn tại cánh đồng thuộc phường Tuy Hòa. Ảnh: T.Q

Để bảo tồn cò nhạn, Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đề nghị UBND phường Tuy Hoà và Phường Bình Kiến phối hợp kiểm tra các khu vực có đàn cò nhạn di cư, sinh sống, kiếm ăn nhằm ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng săn bắn, bắt, bẫy…cò nhạn.

Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa cũng đề nghị UBND các phường nói trên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng; động vật hoang dã, chim di cư; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đàn cò tập trung kiếm ăn. Ảnh: T.Q

Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa cũng đề nghị kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo Hạt Kiểm lâm về tình hình đàn cò nhạn.

Đồng thời, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm như: săn, bắt, bắn, bẫy động vật hoang dã đến các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cận cảnh đàn cò nhạn đang kiếm ăn. Ảnh: T.Q

Việc đàn cò quý hiếm xuất hiện ở phường Tuy Hòa đã thu hút nhiều người đến xem, chụp hình. Đại diện UBND phường Tuy Hòa, cho biết hiện địa phương đang triển khai các giải pháp để bảo vệ đàn cò nhạn về cư trú trên địa bàn.