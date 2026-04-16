7 xã, phường ở Đắk Lắk bị mất nước sinh hoạt vì sự cố từ 1 đơn vị thi công 16/04/2026 20:32

(PLO)- Một đơn vị thi công tín hiệu đèn giao thông khoan hỏng đường ống nước lớn khiến hàng chục ngàn hộ khách hàng ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị mất nước sinh hoạt đột ngột.

Tối 16-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó tổng giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố hỏng đường ống cấp nước lớn nhất cho toàn bộ khu vực TP Tuy Hòa cũ, một phần thị xã Đông Hòa cũ và phía nam huyện Tuy An cũ.

"Chúng tôi đang huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố đường ống cấp nước lớn nhất của Nhà máy nước Tuy Hòa bị thủng. Nhanh nhất phải đến 21 giờ tối nay mới có thể bơm nước thô trở lại. Sau đó xử lý; khả năng nhanh nhất phải sau 22 giờ đêm nay mới có thể cấp nước trở lại cho khu vực này"- ông Thuần thông tin.

Công nhân khắc phục sự cố nhà máy nước. Ảnh minh họa

Theo ông Thuần, khoảng 14 giờ cùng ngày, một đơn vị thi công tín hiệu đèn giao thông đã khoan thủng đường ống chính của Nhà máy nước Tuy Hòa. Sự cố khiến hàng chục ngàn hộ khách hàng ở toàn bộ khu vực TP Tuy Hòa cũ, một phần thị xã Đông Hòa cũ, phía nam huyện Tuy An cũ bị mất nước sinh hoạt đột ngột.

Cũng theo ông Thuần, hiện Công ty Cấp thoát nước Phú Yên phải tạm ngưng cung cấp nước đối với toàn bộ khách hàng tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Yên, Đông Hòa, Hòa Hiệp và các xã Tuy An Nam, Ô Loan.

Việc bị mất nước sinh hoạt đột ngột, kéo dài đã ảnh hướng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của hàng vạn người dân.

“Về trách nhiệm, sau khi khắc phục xong sự cố, chúng tôi sẽ có báo cáo để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý”- ông Thuần nói.

Khi PV hỏi tên đơn vị thi công đã khoan thủng đường ống nước thì ông Thuần nói hiện ông không nhớ chính xác, để tập trung thi công rồi tính sau.