Cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án tỉnh Đắk Lắk kháng cáo tội nhận hối lộ 20/03/2026 17:21

(PLO)- 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đắk Lắk gồm Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc) đã làm đơn kháng cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt về tội nhận hối lộ.

Sau hơn 2 tháng xét xử và tuyên án vụ nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 2 trong tổng số 4 bị cáo.

Theo đó, 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk gồm: Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc) đã làm đơn kháng cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Trong đơn kháng cáo, 2 bị cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ và hậu quả trong vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ… Từ đó, cho 2 bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, gia đình và xã hội.

Trước đó, trong các ngày từ 5 đến 9-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ mức án 8 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn) bị tuyên phạt 30 tháng tù và bị cáo Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) bị tuyên phạt 18 tháng tù về cùng tội đưa hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2020, quá trình tỉnh Đắk Lắk (cũ) xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương đã gặp gỡ, đặt vấn đề xin lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của Dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 Công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04, trái với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỉ đồng.

HĐXX cấp sơ thẩm xác định 2 bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Hải, Chương và Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp 3 Công ty trúng thầu, thi công Gói thầu số 03 và số 04 Dự án.

Phạm Văn Hạ đã nhận số tiền 5,1 tỉ đồng, trong đó bị cáo này nhận 3,2 tỉ đồng từ Hải và 1,9 tỉ đồng từ Chương. Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỉ đồng, trong đó nhận từ Hải và Chương mỗi người 3 tỉ đồng.