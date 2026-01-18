Điều tra vụ hỗn chiến khiến du khách hoảng sợ ngay chợ đêm Nha Trang 18/01/2026 15:12

(PLO)- 2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến bằng hung khí, ghế, bàn nhựa trước cổng chợ đêm Nha Trang, đối diện Tháp Trầm Hương khiến khách du lịch hoảng sợ.

Ngày 18-1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc 2 nhóm người sử dụng hung khí, bàn ghế lao vào hỗn chiến ở khu vực Quảng trường 2-4.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên khoảng 5, 6 người đi trên 2 xe máy cầm theo gậy, hung khí tự chế lao vào đuổi đánh một nhóm khác đang ở khu vực chợ đêm đối diện Tháp Trầm Hương.

2 nhóm lao vào nhau hỗn chiến ở khu vực quảng trường 2-4. Ảnh: MT

Sau khi bị đánh lại, nhóm đi trên xe máy bỏ chạy, nhóm còn lại cầm theo ghế nhựa, bàn đuổi đánh.

Cảnh tượng hỗn chiến xảy ra ngay trên lòng đường Trần Phú, nơi đang tập trung rất đông du khách. Vụ hỗn chiến gây náo loạn cả khu vực Quảng trường 2-4.

Toàn bộ vụ hỗn chiến được du khách, người dân quay lại đưa lên mạng xã hội.

Nhiều người tỏ ra bức xúc vì ngay trung tâm du lịch Nha Trang lại xảy ra cảnh đánh nhau. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, giữ gìn hình ảnh Nha Trang văn minh, thân thiện đã gầy dựng lâu nay.