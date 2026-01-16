Vụ chết người vì tông trúng chó thả rông: Chủ con chó có thể bị xử lý hình sự 16/01/2026 16:57

(PLO)- Nếu có hành vi thả chó chạy rông ngoài đường gây tai nạn chết người, người chủ của con chó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, xác minh vụ tại nạn khiến một người tử vong trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, đoạn qua xã Diên Khánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 15-1, ông D (69 tuổi, ngụ xã Diên Khánh) điều khiển xe máy lưu thông trên đại lộ Võ Nguyên Giáp theo hướng đi ra Quốc lộ 1.

Khi đến đoạn qua xã Diên Khánh, xe của ông D tông trúng một con chó đang chạy rông băng qua đường. Cú va chạm khiến ông D loạng choạng, ngã xuống đường và bị chấn thương nặng ở vùng đầu.

Dù lực lượng y tế có mặt sau ít phút nhưng xác định nạn nhân đã tử vong.

Một số ý kiến cho rằng chủ con chó phải có trách nhiệm vì không quản lý và thả rông vật nuôi dẫn đến tai nạn chết người.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, cho biết theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, thì không được thả rông súc vật trên đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: XH

Trách nhiệm dân sự

ThS Đặng Trần Kha, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, cho biết trách nhiệm pháp lý cần được xem xét ở hai phương diện: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và trách nhiệm hình sự trong trường hợp có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Về trách nhiệm dân sự, Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) quy định trực tiếp và cụ thể về thiệt hại do súc vật gây ra.

Theo Điều 603 BLDS, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác; trong trường hợp người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi để súc vật gây thiệt hại thì người đó phải bồi thường.

Quy định này thể hiện nguyên tắc: Trách nhiệm bồi thường gắn liền với nghĩa vụ quản lý, kiểm soát súc vật. Áp dụng vào vụ việc, nếu súc vật được xác định có chủ sở hữu hoặc người đang quản lý, thì người đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi thả rông chó gây ra, kể cả khi thiệt hại xảy ra ngoài ý muốn.

Trong trường hợp thiệt hại là xâm phạm tính mạng, việc bồi thường được thực hiện theo Điều 591 BLDS. Theo đó, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc trước khi chết; chi phí mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; và một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế của người bị thiệt hại.

Như vậy, nếu xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý con chó, thì trách nhiệm bồi thường dân sự đối với gia đình nạn nhân là trách nhiệm pháp lý bắt buộc theo BLDS.

Có thể bị xử lý hình sự

Cũng theo ThS Đặng Trần Kha, Điều 128 BLHS quy định về tội vô ý làm chết người, theo đó, người nào vô ý làm chết người thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả xảy ra.

Vô ý trong trường hợp này được hiểu là người có nghĩa vụ phải thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình nhưng do cẩu thả, thiếu trách nhiệm nên đã không thấy trước hoặc thấy trước nhưng cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra.

Đặt trong bối cảnh vụ việc, nếu cơ quan tố tụng chứng minh được rằng chủ con chó nhận thức được việc để chó thả rông trên đường giao thông có thể gây nguy hiểm cho người khác, nhưng vẫn buông lỏng quản lý, dẫn đến hậu quả làm chết người, thì hành vi này có thể bị xem xét TNHS về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS.

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi thả rông chó và hậu quả chết người là yếu tố then chốt để xác định TNHS trong trường hợp này.

"Tóm lại, hành vi để chó thả rông gây tai nạn dẫn đến chết người có thể làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Điều 603 và Điều 591 BLDS, đồng thời có khả năng bị truy cứu TNHS về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS, nếu đủ căn cứ xác định lỗi và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả xảy ra", ThS Đặng Trần Kha nói.