Điện Kremlin lên tiếng về tuyên bố của ông Zelensky sẵn sàng tổ chức bầu cử ở Ukraine 10/12/2025 17:23

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói Nga vẫn chưa thảo luận với Mỹ về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky về việc tổ chức bầu cử ở Ukraine giữa tình hình chiến sự.

Ngày 10-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định rằng tuyên bố của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về việc sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh đang xảy ra chiến sự với Nga là điều "khá mới mẻ", theo hãng thông tấn TASS.

"Tuyên bố này khá mới mẻ. Dù vậy, trên thực tế, đây chính là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói đến từ lâu, và cũng là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập gần đây" - ông Peskov nói.

"Vì vậy, hãy xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao" - ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov cũng nói rằng Điện Kremlin vẫn chưa thảo luận với Mỹ về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky về việc tổ chức cuộc bầu cử.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có thể sẵn sàng tiến hành bầu cử trong bối cảnh đang xảy ra chiến sự với Nga, nếu nhận được sự hỗ trợ an ninh từ Mỹ và các đối tác châu Âu, theo tờ The Kyiv Independent.

Theo tổng thống Ukraine, động thái này phụ thuộc vào 3 yếu tố cốt lõi: tình hình an ninh Ukraine trong bối cảnh Nga vẫn liên tục tấn công, khả năng thực hiện quyền bỏ phiếu của binh sĩ ngoài mặt trận và các vấn đề pháp lý liên quan.

“Tôi đang công khai đề nghị rằng Mỹ hãy hỗ trợ chúng tôi. Cùng với các đối tác châu Âu, chúng ta có thể bảo đảm điều kiện an ninh cần thiết để tổ chức bầu cử. Nếu làm được, Ukraine sẽ sẵn sàng tiến hành bầu cử trong 60 đến 90 ngày tới” - ông Zelensky nói, song cho biết ông chưa trao đổi vấn đề này trực tiếp với Washington.

Tổng thống Ukraine cũng đã hối thúc các nhà lập pháp soạn thảo đề xuất nhằm sửa đổi luật bầu cử trong thời gian áp dụng thiết quân luật.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau khi ông Trump hôm 9-12 nói rằng Ukraine nên tiến hành bầu cử, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về việc liệu quốc gia này có thực sự dân chủ hay không.

Ông Trump cáo buộc Kiev đang "lợi dụng chiến sự" để né tránh việc tổ chức bầu cử - vốn đã bị hoãn lại theo quy định của thiết quân luật kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2-2022.