Ngoại trưởng Mỹ nêu rào cản chính đối với thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine 03/12/2025 18:33

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên tiếng sau cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moscow về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News ngày 2-12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng rào cản chính đối với thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine là một dải đất ở Donbass (miền đông Ukraine).

Ông Rubio cho biết Nga và Ukraine “đang thực sự tranh giành… một khu vực rộng từ 30 đến 50 km và 20% tỉnh Donetsk vẫn [nằm dưới sự kiểm soát của Kiev]”.

Ngoại trưởng Mỹ lưu ý rằng mục tiêu của Washington là “tìm ra điều gì đó mà Ukraine có thể chấp nhận được để đảm bảo an ninh cho tương lai [rằng] họ sẽ không bao giờ bị tấn công nữa”.

Phái đoàn Mỹ gặp phái đoàn Ukraine tại bang Florida (Mỹ) vào ngày 30-11. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Rubio cũng bác bỏ những lời kêu gọi rằng Mỹ chỉ nên thảo luận với Kiev.

"Không thể chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine nếu không đàm phán với Nga" - ông Rubio nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ đang nỗ lực "thu hẹp khoảng cách giữa hai bên".

"Chúng ta đã xích lại gần nhau hơn, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu... Tôi hy vọng tình hình sẽ thay đổi" - ông Rubio nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra phát ngôn trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận dài 5 tiếng đồng hồ với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin về kế hoạch hòa bình Ukraine.

Ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga - cho biết các cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Putin và ông Witkoff mang tính xây dựng, rất hữu ích và có ý nghĩa thực chất, theo đài RT.

“Cho đến nay vẫn chưa có thỏa hiệp nào đạt được… Chúng tôi đã thảo luận về nội dung, chứ không phải về cách diễn đạt và giải pháp cụ thể. Các bên nhìn thấy tiềm năng hợp tác rất lớn" - ông Ushakov nói.

“Một số đề xuất của Mỹ được Nga chấp nhận... một số khác thì không" - ông Ushakov cho hay, đồng thời lưu ý rằng vấn đề lãnh thổ cũng đã được thảo luận.

Khi được hỏi liệu hòa bình sẽ tiến gần hơn hay xa hơn sau các cuộc đàm phán, ông Ushakov trả lời rằng chắc chắn là không xa hơn.

Theo trợ lý tổng thống Nga, phái đoàn Mỹ đã trình bày tới phía Nga 4 tài liệu nữa liên quan việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ngày 3-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng những tuyên bố cho rằng Tổng thống Putin bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine là không chính xác, theo hãng thông tấn TASS.